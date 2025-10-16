Invita a participar en los foros de promoción de proyectos del Presupuesto Participativo 2026

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, invita promoventes que probaron sus propuestas para el “Presupuesto Participativo 2026”, a asistir a los Foros de Promoción de Proyectos.

Estos foros se realizarán por distrito en diferentes sedes a las 18:00 horas:

Distrito 12:

Jueves 16 de octubre:

Gimnasio Tricentenario “Área Lúdica” ubicado en Av. Homero 330 Colonia Revolución

Distrito 15

Viernes 17 de octubre

CMIC “Salón Tarahumara” ubicado en Av. Universidad 2739 Colonia San Felipe I

Distrito 16

Lunes 20 de octubre:

Centro Comunitario Villa Juárez ubicado en Calle Tercera 400 Colonia Villa Juárez

Distrito 17

Martes 21 de octubre:

CRIT Infantil ubicado en la Av. Juan Pablo II 4101 sector Robinson

Distrito 18

Miércoles 22 de octubre

Desarrollo Urbano y Ecología ubicado en Av. Silvestre Terrazas 1108 Campesina Nueva

Centro Comunitario Riberas de Sacramento ubicado Río San Francisco y C. Río Gambia 22305 Colonia Riberas de Sacramento.

La finalidad es resolver las dudas de los promoventes de cómo promocionar los proyectos y sobre la consulta que se llevará a cabo durante la última semana de noviembre.

Este año se someterá a elección 556 proyectos de los cuales hay pavimentación, obras en escuelas, parques, luminarias, centro de protección animal, entre otras propuestas, de los cuales los ciudadanos podrán elegir cinco proyectos del distrito en el que ellos deseen participar.

Próximamente se darán a conocer de manera pública los 556 proyectos validados y centros de votación ingresando a la página https://www.municipiochihuahua.gob.mx/DDHE/Presupuesto_Participativo.

Para más información comunícate al tel. 614 200 4800 en la extensión 6557 o al WhatsApp 6144619408.