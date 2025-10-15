Invitan al Rosa Fest 2025 en el Centro de Convenciones

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora este 19 de octubre, la Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a la Feria de la Salud “Rosa Fest 2025” este jueves 16 de octubre, en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

El director del Centro de Salud San Felipe, Mario Alfredo Chaparro, comentó que estas acciones están encaminadas a la prevención de la mujer y de todos los integrantes de la familia.

Las actividades se desarrollarán en un horario de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde y el acceso será por la entrada principal del recinto.

Durante la jornada se realizarán estudios de mastografías, pruebas de papanicolaou, del virus del papiloma humano, detecciones de enfermedades como VIH, sífilis y hepatitis C, y atención a la salud mental.

También habrá módulos de planificación familiar, medición de glucosa, talla, peso, detección de diabetes, obesidad e hipertensión arterial, así como salud bucal y salud visual, así como vacunas contra sarampión e influenza para la población de mayor riesgo.

Se contará con un módulo de registro a MediChihuahua y la asistencia del Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea, del Centro Estatal de Trasplantes y del Centro Antirrábico, para la inmunización y esterilización de mascotas, entre otros servicios.