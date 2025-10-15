Avivan ansias por el Cruz Azul vs América

Fuente: TUDN

Cruz Azul vs. América cerrará la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025, torneo que se reanuda luego del receso por la Fecha FIFA de octubre con nueve jugadores entre ambos equipos que estuvieron concentrados con la Selección Mexicana, que no logró sacar el triunfo ante Colombia ni ante Ecuador.

El juego, además, puede desplazar a las Águilas del segundo lugar de la tabla de posicione en caso de un triunfo de La Máquina o en caso de que el conjunto americanista gane, hacerse del liderato del torneo si el líder Toluca no gana este fin de semana.

Además, se trata de un partido en la cabalística fecha 13 y con miras hacia la Jornada Doble, Fecha 14, que se jugará de manera inmediata a partir del próximo martes; los celestes, además, se mantienen invictos como locales en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

“He tenido en mi experiencia como entrenador otros clásicos también, son los que se marcan en el calendario al inicio del semestre, hay mucho más que tres puntos en juego pero con el foco claro de lo que hay que hacer y no atender tanto el ruido que gira entono a este tipo de partidos.

“Lo relevante es que estamos a 96 horas que nos separan del partido. Con buena preparación y con buena regulación de las cargas para llegar con las piernas frescas para estar al nivel de intensidad y agresividad que va a demandar el rival también”, indicó Nicolás Larcamón este miércoles en conferencia de prensa.