Thalia recuerda que su mamá no pudo conocer a su hijo Matthew Alejandro

Fuente: Quién

Para conmemorar los 35 años de carrera de Thalia , el programa Despierta América le rindió un emotivo homenaje y proclamó un día en su honor durante una emisión especial en la que la cantante fue la invitada especial.

Como parte del tributo, la producción preparó una semblanza que recorrió sus momentos más emblemáticos, recordándole a través de imágenes los capítulos más destacados de su vida profesional y personal.

En medio de la celebración de los 35 años de trayectoria artística de Thalia , uno de los momentos que más conmovió a la cantante fue cuando se proyectaron fotos de su mamá, doña Miranda Yolanda, quien falleció el 27 de mayo de 2011, a los 76 años a consecuencia de un derrame cerebral.

Al ver las imágenes junto a su madre, la artista mexicana recordó el profundo lazo que las unía: “Tuvimos una conexión muy cercana, no había nada que esconder”, expresó. Sin embargo, reconoció que, a pesar de su ausencia física, siempre siente su presencia.

“La amo tanto y siento que está ahí siempre, sobre todo cuando tienes fe sabes que ella está viva y está con el señor, lo que extraño es el abrazo, el olorcito de su perfume, de su piel, de sus brazos, todo eso se extraña”.