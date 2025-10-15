Trump evalúa ataques terrestres a cárteles en Venezuela

Fuente: Animal Político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

“Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.

Sin embargo, Trump evitó confirmar un reporte del New York Times, según el cual el mandatario habría autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro.