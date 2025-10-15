Entrega Municipio “Cheques de Alto Impacto” a 49 policías municipales

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), entregó bonos de alto impacto a 49 policías a fin de reconocer su trabajo durante operativos en calle, detenciones, aseguramientos, o bien por destacar en su labor social en beneficio de las familias.

En una ceremonia dirigida por el director de la DSPM, Julio Cesar Salas, felicitó a cada elemento por su pasión y esfuerzo con la que realizan su misión de trabajar por una ciudad más segura y tranquila.

Estas acciones reafirman el agradecimiento del Gobierno Municipal hacia los agentes que dedican su vida a salvaguardar el patrimonio e integridad de las familias chihuahuenses.