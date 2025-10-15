Piden no dar carpetazo a denuncia contra Ana Gabriela Guevara por desfalco de 186 mdp a CONADE

Fuente: Proceso

Por: Juan Carlos Cortés

Los diputados del PAN pidieron a las autoridades federales y al titular de la Fiscalía General de la Republica (FGR), Alejandro Gertz Manero no dar carpetazo a la denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), luego de haberle hallado un presunto desfalco por más de 186 millones de pesos.

El diputado panista, Federico Döring Casar, señaló que varios atletas de alto rendimiento tuvieron que conseguir sus propios apoyos para salir de México a competir en olimpiadas, mientras que Ana Gabriela Guevara, dijo, con frialdad y cinismo insultó a varios equipos al tiempo de negarles programas sociales desde la CONADE.

el grupo parlamentario del PAN resaltó que de acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se revela que desde el 2020 no se aclararon licitaciones, cobro de cuotas por parte de funcionarios de la Comisión a nombre de Guevara para asignar contratos y la entrega de apoyos a los atletas.

“Son muchos escándalos de corrupción de sus directores, no debemos tapar lo que paso en el sexenio anterior. Que sea el Gobierno federal, la Fiscalía General de la República, que llegue hasta las últimas consecuencias y no solamente sea una denuncia presentada”, enfatizó.

Por su parte, el diputado albiazul, Raúl Torres Guerrero, dijo que no se permitirá que sean mandos medios o chivos expiatorios los que paguen los platos rotos de las “tranzas de peces gordos”.

“Exhortamos desde Acción Nacional al nuevo titular de la CONADE, Rommel Pacheco, a no limitarse en aportar información sobre este caso de corrupción de su antecesora, aunque compartan la misma ideología no debe protegerse a nadie ante la Fiscalía, es corrupción y se debe pagar”, resaltó.