Aprueban en Comisión actualización del 4.5% a Tablas de Valores Catastrales para 2026

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Chihuahua aprobó una actualización del 4.5 por ciento en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2026, dictamen que será sometido a votación en la próxima Sesión de Cabildo.

La Tesorería Municipal había propuesto inicialmente un incremento promedio del 7.33 por ciento en los valores de suelo y edificaciones, sin embargo, durante el análisis en comisión se plantearon ajustes para mitigar el impacto económico en las familias chihuahuenses.

El regidor de Morena, Hugo González, presentó una propuesta alterna orientada a proteger la economía de los hogares con menores ingresos. En la sesión, encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, Luis Villegas (PAN), se revisaron las distintas tipologías de uso del suelo y construcciones, con el objetivo de definir incrementos acordes a la realidad económica local.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la actualización para viviendas de tipo económico y popular se limitará al porcentaje equivalente a la inflación anual, medida que busca representar un alivio fiscal para miles de contribuyentes, especialmente aquellos que habitan en zonas de carácter social o popular.