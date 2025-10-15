Entrega Estado cerca de 13 mdp en estímulos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Con una inversión de 12 millones 979 mil pesos, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en conjunto con la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó estímulos económicos y reconocimientos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE).

Un total de 442 trabajadoras y trabajadores del subsistema educativo estatal recibieron un estímulo económico por 10, 15, 20, 25, 28, 30 y más años de servicio.

El acto protocolario fue encabezado por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien destacó la responsabilidad, compromiso y entrega a una actividad que aseguró, es esencial para el funcionamiento de cada escuela.

“Su trabajo es fundamental para que las y los docentes puedan desempeñar su labor, y para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes encuentren en las escuelas espacios seguros, limpios, ordenados, y propicios para aprender y desarrollarse plenamente”, expresó.

Añadió que cada año de servicio representa un cúmulo de experiencias, aprendizajes y esfuerzos que deja huella en los planteles, en sus comunidades y en las generaciones de estudiantes a las que han acompañado.

El secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz Carbajal, reconoció a las y los galardonados por la labor que desempeñan en beneficio de la educación en Chihuahua.

Resaltó el trabajo conjunto y el apoyo de la administración estatal que encabeza la gobernadora Maru Campos, para la mejora de las prestaciones del magisterio chihuahuense.

Lourdes Otilia Reyes, trabajadora con 35 años de servicio, en representación del personal homenajeado agradeció la coordinación entre la SEyD y la Sección 42, para la realización de este evento de reconocimiento

Añadió que la función que se realiza desde cada trinchera es de suma importancia para brindar un servicio educativo de calidad.

En su participación, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Crecenciano Espericueta, afirmó que el personal de apoyo y asistencia es un engranaje importante de este motor que se llama Educación.

“Ustedes son de suma importancia para el buen funcionamiento de una escuela”, expresó el docente, quien además agradeció a la gobernadora Maru Campos por su apoyo a los trabajadores de la Sección 42.