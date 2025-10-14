Realiza SSPE operativo en el Cereso No. 1 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, llevó a cabo durante las primeras horas de este martes, un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Por instrucción del Secretario Gilberto Loya Chávez, el despliegue inició aproximadamente a las 05:30 horas, con la participación coordinada de 231 elementos pertenecientes de distintas corporaciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y personal operativo del propio Sistema Penitenciario.



El objetivo principal de esta intervención fue mantener la gobernabilidad, estabilidad y seguridad dentro del centro, así como detectar y retirar objetos prohibidos que pudieran representar un riesgo para la población penitenciaria o el personal de custodia.



Como resultado de la revisión, se aseguraron los siguientes artículos:

• 28 puntas hechizas

• 14 pipas hechizas

• 3 cuchillos

• 1 navaja

• 7 desarmadores

• 1 teléfono celular y 1 chip

• 9 espejos, 16 bocinas y 14 relojes

• Diversos objetos eléctricos como 12 parrillas, 2 sartenes, 1 calentón y 14 resistencias hechizas

• 16 juegos de mesa, 22 figuras de madera, 18 cortauñas, 6 tijeras y 65 encendedores

• Ropa, cobijas y artículos no autorizados dentro de las celdas



Este tipo de operativos se realizan de manera regular y sorpresiva en los diferentes centros penitenciarios del estado, con el propósito de garantizar un ambiente seguro y ordenado, en apego a los lineamientos de reinserción social y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.