Palestinos también vuelven a su hogar

fuente: excelsior

Israel liberó a mil 968 prisioneros palestinos y 22 menores palestinos, además de entregar los cuerpos de 360 muertos, de conformidad con el acuerdo de devolución de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el grupo islamista Hamás.

Los mil 968 terroristas fueron liberados de la prisión militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, y de la cárcel de Ketziot, en el sur de Israel, hacia la Franja de Gaza.

Entre los palestinos liberados en virtud del acuerdo de la tregua negociada por Estados Unidos figuran 250 detenidos por motivos de seguridad, incluidos condenados a cadena perpetua por matar a israelíes, así como unos mil 700 palestinos arrestados por el ejército israelí en Gaza.