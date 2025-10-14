Municipo aclara señalamientos y destaca inversión en obra pública

La vocera del Gobierno Municipal, Mariana de Lachica, ofreció una conferencia de prensa en la sede de la administración local para responder a diversos señalamientos sobre la ejecución de obra pública, donde afirmó que este año se han invertido más de 900 millones de pesos en infraestructura.

Durante su intervención, Lachica subrayó que las versiones difundidas en distintos espacios “carecen de sustento técnico” y destacó que el Municipio mantiene un despliegue constante de trabajos en diferentes puntos de la ciudad.

“Hoy estamos aquí para dar respuesta a señalamientos sin fundamento, realizados también desde el desconocimiento”, expresó la funcionaria.

Explicó que los recursos ejercidos se han destinado a mantenimiento vial, recarpeteo, bacheo y obras emblemáticas, además de proyectos impulsados por el Presupuesto Participativo, mediante el cual la ciudadanía decide qué espacios públicos mejorar.

“Tan solo este año, el Gobierno Municipal ha erogado más de 900 millones de pesos en obra pública. Se trata de acciones de recarpeteo, bacheo, obras emblemáticas y proyectos votados por la gente, que elige qué escuelas, parques o espacios públicos quiere mejorar”, detalló.

Lachica precisó que el objetivo de la comparecencia fue aclarar la información y reforzar la comunicación con la ciudadanía respecto al avance de la infraestructura municipal. Añadió que la administración mantiene abiertos sus canales oficiales para que la población pueda consultar los reportes de inversión y verificar los avances en campo.

“Invito a no dejarnos llevar por habladurías sin sustento ni el conocimiento técnico necesario”, dijo.

Finalmente, la vocería municipal reiteró que el Gobierno de Chihuahua Capital continuará informando con transparencia y responsabilidad sobre las obras en curso y las que están por ejecutarse, priorizando las necesidades vecinales y los criterios técnicos que garanticen calidad y eficiencia en cada proyecto.