Proponen Declaratoria de Desastre Natural por Daños en 5 Estados

Fuente: N+

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un acuerdo en el que se solicita que se declare de manera urgente desastre natural por daños en cinco estados tras las lluvias e inundaciones de octubre de 2025 en México.

Se precisó que esta medida es clave para que los 139 municipios con más afectaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro puedan acceder a recursos de recuperación y reconstrucción luego de los daños.

El número de muertos por las lluvias torrenciales en México ascendió a 64 en las últimas horas, a medida que aumentaban las consecuencias de las inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes estados del país.

Las autoridades se apresuraban a ayudar a los residentes afectados, buscar a personas desaparecidas y limpiar varias zonas. Días después de que las fuertes lluvias azotaran varias partes de México, el país experimentó durante el fin de semana la extensión de la devastación en algunos estados, donde las inundaciones arrastraron vehículos y destruyeron casas y carreteras. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó alguno estados afectados.

Se prevé que el número de víctimas podría aumentar a medida que los rescatistas continúan excavando en pueblos inundados, cubiertos de lodo y escombros.

Las autoridades atribuyeron las lluvias torrenciales a dos sistemas tropicales que se formaron frente a la costa occidental de México y ya se disiparon: el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond.