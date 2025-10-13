Intercambian Hamás e Israel últimos rehenes vivos por presos palestinos

Fuente: BBC

Hamás liberó este lunes a 20 rehenes que mantenía secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel.

Por su parte, Israel liberó a casi 2.000 presos palestinos. Entre estos, se incluyen 250 que estaban pagando condenas de cadena perpetua por crímenes graves, como participar en ataque mortales contra israelíes.

Los 1.700 restantes, entre los cuales hay 22 menores, son personas que fueron detenidas por el ejército israelí durante la guerra en Gaza.

Estas acciones son parte de la primera fase de un plan de paz para Gaza diseñado por EE.UU., que este lunes también se concretó con la firma en Egipto de un acuerdo de cese el fuego para la guerra en Gaza, que fue suscrito por el presidente estadounidense, Donald Trump, y un conjunto de mandatarios de varios países.