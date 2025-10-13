Debuta Kylie Jenner como cantante

Fuente: Quién

Kylie Jenner ha sorprendido a sus casi 400 millones de seguidores al anunciar el estreno de su primer sencillo, titulado “Fourth Strike”, en colaboración con el grupo pop Terror Jr. Este lanzamiento representa un giro inesperado en su carrera, al presentarse por primera vez como cantante, una faceta desconocida de la empresaria.

A través de sus redes sociales, Kylie compartió la noticia con sus seguidores y confirmó que el tema estará disponible la noche del 13 de octubre: “¡CUARTO STRIKE! TERROR JR FT KING KYLIE ESTA NOCHE 9 PM PT @terror.jr!!!!!”