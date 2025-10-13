Es Marco Bonilla, alcalde mejor evaluado a nivel nacional en desempeño

En el más reciente ejercicio de la casa encuestadora Rubrum, Marco Bonilla mantiene altos niveles de aprobación ciudadana en la Encuesta Nacional de Presidentes Municipales, ocupando el primer lugar en dicho ranking con 7.56 puntos.

La percepción positiva de las personas encuestadas es reflejo del trabajo realizado por Bonilla en Chihuahua Capital, pues en este apartado se califica el buen desempeño de los alcaldes por el encargo que les ha confiado la ciudadanía.

Ha sido constante que Bonilla ocupe los primeros lugares de este sondeo ciudadano, incrementando cada vez su puntuación con el respaldo de las personas que ven con buenos ojos el desarrollo de su gestión al frente del gobierno municipal de la capital del estado.