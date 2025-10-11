Supervisa Marco Bonilla labores de recarpeteo en la colonia San Felipe.

Son cuatro tramos en los que se prevé intervenir en este sector para mejorar la circulación vial.

El alcalde Marco Bonilla, supervisó la rehabilitación de la calle Cortez de Monroy en dos tramos: de la División del Norte a Ramírez Calderón y de Antonio Deza Ulloa a Blas Cano Ríos; ambos suman 4 mil 320 metros cuadrados.

Además, este plan de recarpeteo incluye otras zonas de la colonia San Felipe, que son dos tramos más: de la calle Luis de Angostura entre Antonio Montes y Trasviña Y Retes; y de la Trasviña y Retes a Pedro de Arizaga, con un total de 4 mil 303 metros, labores que iniciarán la próxima semana.

Se exhorta a la ciudadanía a tener paciencia y evitar circular por dichas zonas de trabajo para evitar contratiempos.