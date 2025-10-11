Realiza Municipio última sesión de validación de proyectos del Presupuesto Participativo 2026.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, llevó a cabo la cuarta y última sesión del Comité Técnico del Presupuesto Participativo, para la validación de proyectos ingresados durante la convocatoria 2026.

Ante un quorum legal, fue aprobado el ejercicio para la revisión de los folios correspondientes del 501 al 556, además de los folios que fueron rechazados para mayor revisión, en donde se corroboró cuenten con los requerimientos que demanda la convocatoria.

Cabe mencionar que cada una de las sesiones se transmiten en vivo mediante la página oficial de Facebook de la Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Chihuahua, para garantizar la transparencia en el proceso.

Se invita a estar pendientes, ya que próximamente se dará a conocer los folios aprobados a detalle, clasificados por distrito, con lo que posteriormente iniciará la etapa 4 de promoción de proyectos.