Vacuna Municipio a más de 200 mascotas en colonia Nombre de Dios.

Durante jornada de servicios también hubo 215 registros municipales y se entregaron 55 plantas nativas.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, brindó servicios para perros y gatos en la colonia Nombre de Dios donde se destacan 210 vacunaciones, 215 registros municipales y la entrega de 55 plantas nativas a las personas que acudieron.

A dicha jornada, que tuvo lugar de 4:00 a 8:00 pm, acudieron 136 ciudadanas y ciudadanos quienes aprovecharon diversos servicios gratuitos como vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, así como registro y entrega de cartillas.

Asimismo, las personas entregaron tapitas, llaves y anillas de aluminio para canjearlas por plantas nativas: algodoncillo, cactus, romero, lavanda, tomadora y eucalipto.

Estas acciones forman parte del programa permanente que implementa la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal en diversas colonias de la capital, con el propósito de garantizar una mejor calidad de vida para los animales de compañía y promover una ciudad más limpia, saludable y sustentable.