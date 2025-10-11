Extenderá Bowí su horario de servicio por cierre del FICUU 2025 este domingo.

-Además tendrá desvío de ruta durante el evento

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del sistema Bowí que, con motivo del cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2025, este domingo 12 de octubre el servicio extenderá su horario de operación.

Su última salida será a las 11:00 de la noche y, además, tendrá un desvío de ruta en sentido norte a sur durante el evento, mientras que de sur a norte seguirá su recorrido habitual, con el fin de facilitar la movilidad de quienes acudan.

Ante la presentación del artista Alejandro Sanz como parte del programa de clausura, en esta ocasión Bowí operará desde la estación Niños Héroes hacia la Terminal Norte, y desde la estación Justicia hacia la Terminal Sur, para garantizar un regreso seguro y ordenado de las y los asistentes.

Las estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez permanecerán cerradas a partir de las 10:00 de la mañana, debido a los preparativos y cierres viales que se realizarán en la zona centro.

Bowí invita a planificar con anticipación los traslados y aprovechar este servicio extendido, y reafirma su compromiso de brindar una movilidad segura, accesible y eficiente para todas y todos.