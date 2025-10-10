Impulsa Municipio a jóvenes en liderazgo con diplomado Red de la Juventud.

Es la segunda generación de jóvenes quienes buscan impactar de forma positiva en la ciudad.

El Gobierno Municipal, trabaja en la formación de líderes jóvenes con el diplomado de la Red de la Juventud, quienes ya se encuentran en la segunda generación de esta iniciativa que busca prepararlos para que sean comprometidos con su comunidad, que trabajen unidos bajo valores humanistas para impactar positivamente en diferentes áreas de la ciudad.

Además del contenido teórico, el programa incluye actividades dinámicas y divertidas que refuerzan temas como liderazgo, dignidad humana y bien común, promoviendo en los jóvenes una visión más empática, participativa y comprometida con la sociedad.

Dicha iniciativa se realiza por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) y el Centro de Liderazgo y Participación (CELIP).

Las reuniones se realizan en la Casa de la Juventud. A través de esta formación integral, ética y consciente, los participantes fortalecen sus habilidades para convertirse en agentes de cambio.

Para más información sobre este tipo de actividades o programas, puedes comunicarte a la Subdirección de Atención a la Juventud a través del 072 en las extensiones 6568 y 6569, o acude a las oficinas ubicadas en avenida De la Cantera, en un horario de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.