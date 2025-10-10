Entrega alcalde Marco Bonilla gradería y luminarias de cancha de futbol americano del CETIS 86.

-Con esta obra del Presupuesto Participativo, el alumnado podrá entrenar y jugar aún después de que el sol se oculta.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, hizo entrega de las graderías y luminarias instaladas en la cancha de futbol americano del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 86 (CETIS), un proyecto impulsado por la propia comunidad estudiantil para que ganara la consulta del Presupuesto Participativo 2025, con más de 3 mil votos a favor.

Durante su mensaje, el alcalde recordó que en el CETIS 86 inauguraron primero la cancha de futbol, un sueño que el personal y alumnos anhelaron por muchos años, pero que ya es una realidad y el sueño continua con la instalación de gradas y luminarias que hacen brillar a la escuela.

“Esta obra es un reflejo de lo que sucede cuando la comunidad participa: la escuela mejora, la zona mejora, y la ciudad progresa”, expresó Bonilla en su mensaje.

El edil resaltó que esta inversión, cercana a 2 millones de pesos, beneficiará directamente a mil 567 estudiantes, quienes ahora cuentan con un espacio más digno y seguro para practicar deporte y fortalecer los valores de trabajo en equipo y disciplina. Asimismo, felicitó al plantel por sus 44 años de historia formando generaciones de profesionistas, y reconoció a la maestra Rosa María Pérez, quien ha dedicado 41 años de servicio docente en la institución.

Por su parte, el director del CETIS 86, Ramiro Federico Alanís Quintana, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y destacó que estas obras representan integración y desarrollo para la comunidad educativa.

“La educación no solo se construye en las aulas, también en los campos deportivos. Gracias, señor alcalde, por apostarle a la educación y al deporte, este es su legado como educador”, señaló el director.

A su vez, la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, reconoció la organización de la comunidad escolar que logró concretar el proyecto, el cual con el trabajo conjunto de toda la comunidad obtuvo más de 3 mil votls.

En el corte de listón también estuvo presente el diputado por el Distrito 17, Carlos Olson, quien recordó cómo generaciones anteriores entrenaban en campos improvisados y celebró las mejoras actuales.

“Hoy los jóvenes del CETIS 86 están en la gloria, tienen un campo digno, con luz y gradas, fruto del esfuerzo conjunto y de un alcalde que impulsa la política con perspectiva de familia”, expresó.