Amnistía Internacional llama a Estado mexicano a aceptar apoyo internacional frente a la crisis de desapariciones.

Suman hasta abril 133,503 personas desaparecidas, colectivas y familiares redoblan esfuerzos de búsqueda

Las mujeres buscadoras enfrentan riesgos, violencia, estigmatización y graves daños a la salud

Amnistía Internacional llama al Estado mexicano aceptar la asistencia internacional impulsada por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para enfrentar la crisis y garantizar la verdad y justicia para las familias.

En el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, que se llevó a cabo este domingo10 de mayo, madres, hermanas, esposas y familiares de personas desaparecidas se congregaron para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y acciones efectivas frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

En esta movilización nacional, las familias buscadoras reiteraron su demanda de respuestas, acceso a la justicia y reparación integral, frente a una problemática que continúa afectando a más de 133,503 personas desaparecidas y a sus familias en México, según datos del Registro Nacional hasta abril de este año.

Amnistía Internacional, acompaña a las familias y colectivas buscadoras en su exigencia justicia y reparación por parte del Estado mexicano y hace un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades a todos niveles para garantizar la seguridad de las madres y personas que realizan labores de búsqueda.

Las colectivas de búsqueda, han logrado organizarse en colectivas de todo el país, conformadas en más de un 90% por mujeres, quienes han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas ante la falta de respuestas efectivas del Estado.

“Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas, han sido principalmente las mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— quienes han asumido las labores de búsqueda, recorriendo cárceles, calles, fosas, zonas controladas por el crimen organizado y terrenos de alto riesgo para encontrar a sus familiares. Al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de ellas 21 son mujeres”, advirtió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

Entre riesgos, violencia y estigmatización

En México, buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo. En su informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, Amnistía Internacional documenta las experiencias de mujeres buscadoras y los riesgos que viven cotidianamente.

El documento detalla que durante la búsqueda de familiares desaparecidos, las mujeres buscadoras enfrentan amenazas, ataques, extorsiones, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.

Además, la búsqueda incansable trae consigo graves afectaciones a la salud física y mental, entre ellas depresión, ansiedad, trastornos del sueño e incluso padecimientos físicos derivados del desgaste emocional y el llanto prolongado. A ello se suman impactos sociales, como la estigmatización y el aislamiento que enfrentan muchas familias, así como afectaciones económicas relacionadas con la pérdida de empleo, las jornadas de búsqueda y el uso de recursos propios para continuar con su labor.

De urgente atención

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades mexicanas, a los distintos niveles de gobierno, a adoptar medidas integrales y efectivas que garanticen la protección, el reconocimiento y la participación de las madres y familias buscadoras en las labores de búsqueda e investigación.

“En México cada día desaparecen 90 personas, personas que son buscadas por sus propios familiares, especialmente mujeres: madres, hijas esposas, hermanas, abuelas y queremos poner el foco en lo que enfrentan. El Estado mexicano las debe reconocer como defensoras de derechos humanos lo que activaría mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales.”, precisó Olivares Ferreto.

Oportunidad ante la crisis

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional llama al Estado mexicano a aprovechar la oportunidad abierta por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para recibir asistencia internacional frente a la crisis de desapariciones en el país, y garantizar verdad, justicia y respuestas para las familias que buscan a sus seres queridos.

El pasado 2 de abril, el CED remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Esta decisión podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones, así como en medidas de protección para las familias buscadoras y personas defensoras.

Información de contexto:

La militarización e impunidad deben ser objeto fundamental de recomendaciones a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

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