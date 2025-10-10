Trabaja Municipio en limpieza de panteones previo al Día de Muertos.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, trabaja en la limpieza y atención de los panteones municipales previo a la celebración del Día de Muertos el 2 de noviembre.

Se realizan trabajos de corte de hierba, papeleo y pepena, en los panteones municipales, ubicados el 1 y 2 en la colonia San Jorge, el 3 en El Porvenir al norte y el 4 en Carrizalillo al sur de la ciudad.

Al momento, se trabaja en la atención del panteón 3 y 2, mismos que ya registran un gran avance en corte de hierba, papeleo y rastrilleo de todos sus patios. Una vez concluidos los mencionados, se comenzará con el 4 y finalmente con el número 1.

Asimismo, con maquinaria pesada se trabaja en la atención de los terrenos aledaños a los panteones 1 y 2.

Es importante destacar que la Dirección de Servicios Públicos Municipales únicamente se encarga de la atención y administración de los 4 panteones municipales antes mencionados.