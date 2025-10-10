Chihuahua avanza gracias al trabajo de su Cabildo: Marco Bonilla en informe de regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona

Reconoció su trabajo en este primer año de administración municipal en beneficio de las familias capitalinas.

El alcalde Marco Bonilla, asistió al primer informe anual de actividades de las regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona, para reconocer su labor como parte del Cabildo en el H. Ayuntamiento de Chihuahua y por los logros de este año de administración municipal.

“Los avances que hoy tiene Chihuahua, su crecimiento, su modernidad, su liderazgo nacional, también son fruto del trabajo serio, responsable y propositivo de este Cabildo, y dentro de él, de regidoras como Ana Lilia y Rosy, que han sabido defender causas justas y pensar siempre en la gente”, reconoció Marco Bonilla.

El Alcalde detalló que, en este Ayuntamiento, el 87 por ciento de las decisiones se han tomado por unanimidad, lo que es fruto de la confianza, del respeto y del compromiso compartido.

“Este informe no es sólo la suma de iniciativas o de acuerdos aprobados; es el reflejo de una manera distinta de ejercer la representación pública. Una manera que une, no que divide; que suma, no que resta; que pone el corazón en cada decisión”, expresó el Alcalde.

Bonilla destacó que en estos años, Chihuahua se ha vuelto la quinta ciudad competitiva del país, y quienes forman parten de este logro, son las y los regidores del H. Ayuntamiento y miles de manos, pero también hay mentes y corazones comprometidos, como los de Ana Lilia y Rosy. Mujeres que, con su esfuerzo, demuestran que la política sí puede ser espacio de servicio, de diálogo y de esperanza.

“Porque Chihuahua es una ciudad que avanza, que crece con orden, que defiende su identidad y que abraza su porvenir. Y lo hace gracias a mujeres y hombres que, como ustedes, sirven con compromiso y con fe en el futuro”, finalizó Marco Bonilla.

Algunas de las acciones que se resaltan por parte de la regidoras en este periodo fue la atención a personas, aprobación de dictámenes, diversas iniciativas para la ciudad, programa para personas con discapacidad, gestiones ante otros entes gubernamentales con respuestas exitosas, apoyo a las mujeres, visitas en calle, entre otras.