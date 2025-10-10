Que no le busque tres pies al gato Morena, su voto vs la gaza en la Teófilo Borunda es incongruencia: Isela Martínez

La Regidora de Acción Nacional aseguró que la obra prioriza el respeto al medio ambiente y mejorará la movilidad de más de 10 mil familias que habitan en la zona.

El Gobierno Municipal invertirá más de 800 mdp en dos puentes y una gaza que mejorarán la circulación en gran parte de la ciudad y sin dejar deuda para próximas administraciones.

La regidora Isela Martínez Díaz, coordinadora de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional, aseguró que los regidores de Morena están buscándole “tres pies al gato” luego de que votaran en contra de las modificaciones al presupuesto del proyecto de la gaza que conectará el bulevar Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud, ya que constantemente señalan una supuesta falta de obras de infraestructura en el Municipio, pero al momento de aprobar dichos proyectos votan sistemáticamente en contra, lo que muestra una total incongruencia.

“Que no le busque Morena tres pies al gato: las modificaciones aprobadas obedecen a un tema fundamental: respetar el lecho del río y no causar afectación alguna al medio ambiente. El gobierno de Marco Bonilla escucha y atiende las demandas ciudadanas de realizar obras con sentido social, que resuelvan problemas de movilidad y al mismo tiempo protejan el entorno”, señaló.

La Regidora destacó que el Gobierno Municipal hará una inversión total de más de 800 millones de pesos en tres obras que mejorarán la circulación en puntos muy importantes de la ciudad y sin dejar una deuda para las próximas administraciones con planeación, transparencia, respeto a la ciudadanía y al medio ambiente. Por lo anterior, pidió a los actores políticos de Morena que eviten generar desinformación, pues en Chihuahua no se repetirán obras como el Tren Maya, el cual se ha convertido en un barril sin fondo que le cuesta y seguirá costando a las y los mexicanos.

Asimismo, destacó que, en la zona de El Reliz, el Gobierno Municipal ha trabajado de la mano con los vecinos, escuchando sus inquietudes y buscando soluciones reales. Muestra de ello son las acciones que ya se encuentran en marcha para habilitar vías alternas, tomando en cuenta la opinión de expertos ambientalistas, por lo que se avanza en un proyecto responsable que traerá beneficios tangibles a las familias chihuahuenses.

Finalmente, Isela Martínez explicó que esta obra permitirá que más de 10 mil familias que viven en la zona tengan una mejor movilidad, reduzcan sus tiempos de traslado y disfruten de una mayor calidad de vida, lo cual es uno de los objetivos prioritarios del alcalde Marco Bonilla, no solo en esta zona, sino en los diferentes puntos de la ciudad en los que se presentan dificultades viales.