Realiza Municipio Networking en Riberas de Sacramento.

Con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre la detección temprana y la prevención del cáncer de mama, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad (DDEyC), llevó a cabo una conferencia en el Centro Comunitario San Martín, ubicado en la colonia Riberas de Sacramento, donde participaron más de 30 mujeres de la comunidad.

La ponencia estuvo a cargo de Patricia Martínez, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, quien abordó temas sobre autoexploración, detección oportuna y acompañamiento emocional, destacando la importancia de hablar abiertamente sobre la salud y el bienestar femenino.

Durante el evento, Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, resaltó que este tipo de actividades acercan información valiosa y generan espacios seguros donde las mujeres pueden compartir experiencias, aprender y apoyarse mutuamente.

Por su parte, Jorge Eduardo Carrasco, subdirector de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la DDEyC, subrayó la relevancia de llevar estas acciones a las colonias de la ciudad, porque la salud y la autonomía económica van de la mano cuando se promueve el bienestar integral de las mujeres.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos conjuntos del Gobierno Municipal por fortalecer la red de apoyo comunitaria y promover el acceso a la información preventiva, impulsando a más mujeres a cuidar de sí mismas y de sus familias.

Para conocer próximas conferencias y programas, se invita a seguir las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres facebook.com/imm.chih y de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad facebook.com/DDEC.CUU.