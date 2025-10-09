Rehabilita Gobierno Municipal más de 190 kilómetros de caminos rurales.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Rural, realizó la rehabilitación de más de 190 kilómetros de caminos de terracería en la zona rural de municipio de Chihuahua.

Desde que inició la temporada de lluvias en el mes de junio, se han rehabilitado caminos en los distintos seccionales, fin de mejorar la seguridad de quienes a diario utilizan estas rutas para dirigirse a la escuela, lugar de trabajo u hogar.

Son en total 191.3 kilómetros rehabilitados, distribuidos de la siguiente forma:

Ciénega de Ortiz: 24 km

Guadalupe: 11.5 km

Colonia Soto: 18 km

El Charco: 17.5 km

Zona Centro: 52.3 km

El Sauz: 68 km

Estos trabajos se realizan permanentemente en la zona rural por el departamento de maquinaria pesada de la dependencia, cuyo propósito es que los habitantes, productores y comerciantes puedan circular de una manera adecuada y sin problemas, además de tener caminos dignos y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en las 65 comunidades del municipio.

Además, la misma dependencia también realiza el servicio de hora maquina subsidiada que consiste en actividades como la limpieza de terrenos, encausamiento de arroyo, entre otras.