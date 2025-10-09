Agradece Cmic que inversión pública sea local

Julio Mercado, presidente de Cmic, agradeció al alcalde Marco Bonilla no solo por invertir en obra pública, sino porque son empresas locales quienes se han llevado la mayor parte de las licitaciones.

“En el caso del nuevo paso superior ubicado en vialidad Los Nogales e Industrias, es una empresa asociada a Cmic, quien ganó la licitación lo cual es favorable para promover la economía local, con empleo, y obras que tienen garantía de ser buenas”, dijo.

Agregó que esperan participar en más licitaciones, como es el puente en la zona El Reliz, misma que esta proyectada para el mes de noviembre entre otras obras proyectadas para el resto de la administración.