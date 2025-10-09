Arranca construcción de paso superior en Los Nogales e Industrias

El alcalde Marco Bonilla, dio el banderazo oficial del arranque de la construcción del paso superior en la vialidad Los Nogales e Industrias, obra insignia que busca fortalecer la seguridad vial con nuevas infraestructuras que faciliten la circulación entre diferentes zonas urbanas, reduzcan la congestion y optimicen tiempos de desplazamiento.

Con una inversión 218 millones de pesos, en un periodo de ejecución de 10 meses, se beneficiará a 350 mil chihuahuenses.

En la zona había 107 árboles que tuvieron que ser reubicados, de los cuales 87 se trasplantaron con éxito, donde además, el Gobierno Municipal plantará 270 nuevos árboles de especies endémicas en las áreas de la obra y sus alrededores.

Además, durante este evento se anunciarán los otros puentes, el de avenida Fuerza Aérea y Carretera a Aldama y la gaza en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud; en total las tres obras proyectan una inversión de más de 800 millones de pesos.

Durante el arranque, el secretario General de Gobierno Santiago de la Peña, felicitó en nombre de la gobernadora Maru Campos, por dar un salto a la modernidad.

Asimismo, empresarios locales aplaudieron que tan importante obra no solo mejore la movilidad sino que sea realizada por empresas locales lo que impulsa al empleo.