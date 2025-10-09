Hoy arranca la semana de conciertos del FICUU 2025

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura, invita al primer gran concierto de la segunda etapa del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) edición 2025: “Orquesta Anime”, que se presentará esta noche a las 8:00 pm en El Palomar, con entrada totalmente gratuita.

El espectáculo reúne a talentosos músicos, en un ensamble sinfónico de la orquesta del Conservatorio de Música que combina lo mejor de la música japonesa y las bandas sonoras del anime, en una puesta en escena vibrante y llena de energía que promete conquistar tanto a los fanáticos del género como al público en general.

Además del concierto, el público podrá disfrutar de sorpresas especiales, como un photo opportunity temático y un concurso de cosplay, donde los asistentes que se registraron en la convocatoria podrán mostrar su creatividad inspirada en sus personajes favoritos del anime.

Se invita a la población a llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y vivir al máximo esta experiencia única que abre oficialmente la segunda semana de conciertos del FICUU 2025.*El festival continuará con grandes espectáculos:

• 10 de octubre: Mentiras, el Musical en Concierto• 11 de octubre: William Close & The Earth Harp Collective• 12 de octubre: Alejandro Sanz en Plaza del Ángel.

El FICUU 2025, celebra el marco del 316 aniversario de Chihuahua Capital, reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar el arte, la cultura y el talento en espacios públicos que celebran la identidad de la ciudad.

Para más información y detalles de la programación, se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.