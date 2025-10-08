¿Sabes para qué sirven los remolques C2M de la Policía Municipal?

Los remolques denominados C2M de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), son cámaras móviles, los cuales son una herramienta tecnológica que permite reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia o incidente en distintos puntos de la ciudad.

Estos dispositivos son operados por personal especializado y se instalan estratégicamente en zonas donde se requiere mayor presencia policial o monitoreo constante, como centros comerciales, eventos masivos, parques o colonias en donde se han presentado reportes ciudadanos.

Gracias a la información captada en tiempo real, por la cámara que portan, los C2M permiten a los agentes reaccionar de manera inmediata, brindar apoyo a unidades en campo y mantener una vigilancia directa, desde el Centro de Monitoreo de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), lo que contribuye a una atención más eficiente y coordinada.

Con el uso de esta tecnología, la Dirección de Seguridad Pública Municipal coadyuva a la vigilancia, prevención del delito y protección de la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una ciudad segura y ordenada, donde las familias puedan vivir con tranquilidad.