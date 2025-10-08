JLo y Ben Affleck reaparecen juntos

fuente: excelsior

A poco más de un año de su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a acaparar la atención al reaparecer juntos en la premiere de ‘El beso de la mujer araña’, celebrada en Nueva York.

¿Por qué fueron vistos juntos JLo y Ben Affleck?

Esta fue su primera aparición pública desde su divorcio en febrero de 2025, y aunque ambos aseguraron que su relación terminó en buenos términos, la química entre ellos en la alfombra roja reavivó las esperanzas de una posible reconciliación.

La cantante, de 56 años, protagoniza la nueva cinta dirigida por Bill Condon, producida por la compañía Artist’s Equity, fundada por su exesposo y su amigo Matt Damon.

Desde el inicio de la velada, Lopez y Affleck mostraron una complicidad que no pasó desapercibida: él la ayudó a caminar entre los fotógrafos, se inclinó en varias ocasiones para hablarle al oído y la sostuvo por la cintura.

Esto mientras ella sonreía con evidente naturalidad. Las cámaras captaron incluso un breve beso en la mejilla, gesto que desató una ola de rumores en redes sociales.

Jennifer Lopez habla sobre Ben Affleck

Para la ocasión, Jennifer Lopez deslumbró con un vestido floral marrón de la colección primavera 2026 de Harris Reed, con un corpiño metálico en forma de araña que hacía alusión directa al tema de la película.

Ben Affleck, fiel a su estilo sobrio, eligió un traje azul marino con camisa blanca y sin corbata, proyectando elegancia y serenidad.

Durante la presentación previa a la proyección, la actriz y cantante subió al escenario para agradecer al equipo detrás del filme, pero sorprendió al dedicar unas palabras muy especiales a su exmarido:

Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin ti y sin Artist’s Equity. Cuando leí el guion, supe que era el momento de hacerlo. Me recordó por qué amo lo que hago”, expresó emocionada.

Affleck también correspondió con elogios: calificó la actuación de Lopez como “increíble” y destacó su disciplina y pasión por el trabajo.

Se pueden ver todos sus talentos. Es una artista completa que creció admirando los grandes musicales de Hollywood”, comentó el ganador del Oscar.

¿JLo y Ben Affleck se reconciliaron?

Aunque esta colaboración parecía puramente profesional, los gestos entre ambos indicaban algo más. Los asistentes notaron la cercanía, las miradas y la sonrisa constante de la cantante.

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez despierta sospechas sobre un reencuentro amoroso con Affleck. Hace unas semanas, durante la promoción de la cinta, fue vista luciendo un collar con la palabra ‘Bennifer’.

Este fue el apodo que los fans les dieron durante su primer romance a inicios de los 2000. La joya, de oro y diamantes, fue la misma que usó en sus días de noviazgo antes de su ruptura en 2004.