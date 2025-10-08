El “meme” es parte de la libertad de expresión: Cuauhtémoc

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, manifestó no estar de acuerdo con sancionar los “memes” que se realicen a políticos pues dijo, es una forma de libertad de expresión.

“Ya varios diputados federales han dicho que la propuesta no pasará, yo no estoy de acuerdo en dicha sanción pues, a mí me parece que el meme es una forma de expresión, es parte de la libertad y creatividad, quién no ha visto muy buenos que hasta nos hacen reír, nosotros como figuras públicas estamos expuestos a eso, y debemos ser tolerantes en ese aspecto a las criticas y además si uno empieza a querer regular esos detalles se empieza a cuartar la libertad de expresión, por eso, no estoy de acuerdo. Las leyes deben ser cada vez con mayores libertades en lugar de acortarlas”, subrayó.

El diputado federal de Morena, Armando Corona Arvizu, aseguró que la tecnología ha dejado de ser un simple instrumento de comunicación para convertirse en un medio con el poder de moldear identidades, construir reputaciones o destruirlas en segundos al crear memes o stickers. Por lo que en un inicio buscaba prohibir los “memes” o bien castigarlos cuando se enfoquen en figuras públicas, ahora luego de las criticas de su mismo partido dijo que modificará la propuesta.