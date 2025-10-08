Avanza Municipio al 70% en construcción de Deportivo en avenidas Homero y Tecnológico

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance del 70 por ciento en la construcción del nuevo deportivo ubicado entre avenida Homero y Tecnológico, uno de los proyectos más votados en la reciente edición del Presupuesto Participativo.

Este espacio destinado a la práctica deportiva contará con dos canchas: una de futbol 7×7, que ya dispone de pasto sintético, porterías y malla ciclónica. Actualmente se realizan trabajos de instalaciones eléctricas; así como una cancha de usos múltiples, la cual ya tiene firmes de concreto y se encuentra en proceso la colocación de la malla perimetral.

Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, los impulsores del proyecto destacaron que esta obra beneficiará a miles de personas, al ofrecer un espacio que fortalecerá la infraestructura urbana y generará un impacto social positivo.

Cabe mencionar que esta propuesta del Distrito 12 obtuvo más de 9 mil votos durante el proceso de selección del Presupuesto Participativo 2025.

A través de este tipo de acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso con la participación ciudadana y el impulso al deporte y la sana convivencia.