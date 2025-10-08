Atiende Gobierno Municipal parques de la ciudad diariamente con limpieza

Con la intención de que las y los chihuahuenses cuenten con espacios dignos y de calidad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza limpieza diaria de parques públicos de Chihuahua Capital, con corte y retiro de maleza, limpieza de guarniciones, recolección basura, entre otras.

Además, se lleva a cabo labores de limpieza, reparación de juegos y/o ejercitadores, limpieza de bancas, fumigaciones, poda del arbolado y pintura general.

Es importante comentar que, la Dirección de Mantenimiento Urbano está a cargo de mil 400 parques, y los trabajos que se realizan varían según las necesidades de cada parque y zona.

Algunos de estos parques son visitados por las cuadrillas de limpieza hasta dos veces por mes, esto con el propósito de evitar que brinde mala precepción de atención y limpieza del mismo; existen parques que por su gran tamaño y afluencia de ciudadanos se atienen de manera diaria entre los que resaltan El Palomar, Huerta Legarreta, por mencionar algunos.

La Dirección de Mantenimiento Urbano exhorta a la población a realizar las denuncias de parques en mal estado mediante del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el número 072 o bien en la aplicación “Marca el Cambio”.