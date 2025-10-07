Habrá Mega Destilichadero en la colonia Díaz Ordaz viernes 10 y sábado 11 de octubre

Con el objetivo de evitar acumulación de tiliches en la vía pública, así como en las viviendas, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevará un Mega Destilichadero a la colonia Díaz Ordaz este próximo viernes 10 y sábado 11 de octubre.

Lo anterior, tras recibir solicitudes por parte de vecinos de la zona, debido a que personas depositan tiliches en la vía pública en diversos puntos de la mencionada colonia, por lo que se tendrá la presencia de cuadrillas de limpieza en un extenso cuadrante.

En este caso, el contenedor del Destilichadero se colocará los días mencionados en las calles 46a y Melchor Guaspe, en un horario de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, hasta donde los vecinos podrán acudir a depositar sus tiliches.

Aunado a ello, cuadrillas de la dependencia darán rondines para retirar basura de grandes dimensiones en un cuadrante que comprende de las calles Zubirán, 46a, avenida Coordinadora, Alta Tensión y Miguel Alemán.

Dentro de ese cuadrante en mención, se invita a los vecinos a sacar los tiliches a pie de banqueta y de ahí serán retirados por personal del Gobierno Municipal.

Además de la atención que se brindará el viernes y sábado con el programa Destilichadero, se realizarán acciones de limpieza, corte de hierba y papeleo entre las calles del cuadrante antes señalado.