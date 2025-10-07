Invita Municipio a los conciertos y espectáculos del FICUU 2025; consulta la cartelera

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a una semana llena de música, arte y talento internacional con los conciertos del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) edición 2025, del 9 al 12 de octubre en El Palomar y Plaza del Ángel.

Este jueves 9 de octubre, el público podrá disfrutar del espectacular concierto “Orquesta Anime”, un ensamble sinfónico que combina lo mejor de la música japonesa con arreglos orquestales a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música, ideal para los amantes del anime y las bandas sonoras más icónicas.

Asimismo, el viernes 10 de octubre, el escenario de El Palomar vibrará con “Mentiras, el Musical en Concierto”, un espectáculo que revive los éxitos más entrañables de los años 80 con el talento de su elenco, en una noche llena de nostalgia, ritmo y diversión.

Por otra parte, el sábado 11 de octubre, el innovador artista estadounidense William Close & The Earth Harp Collective ofrecerá un show internacional de arpa gigante, fusionando música, arquitectura y arte escénico en una experiencia visual y sonora sin precedentes.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, el domingo 12 de octubre en Plaza del Ángel, se presentará Alejandro Sanz, uno de los artistas más reconocidos del mundo hispano, quien llenará de emoción y grandes éxitos el escenario principal del FICUU 2025.

Todos los eventos del festival son totalmente gratuitos y abiertos al público.

El FICUU 2025 se realiza en el marco del 316 aniversario de la ciudad de Chihuahua, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de ofrecer espectáculos de calidad que fortalezcan la vida cultural y el orgullo de quienes habitan esta gran capital.

Para consultar la cartelera completa y horarios, se invita a seguir las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.