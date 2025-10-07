Enfrenta Chihuahua crisis de salud mental

Tras el lamentable suicidio de una mujer ocurrido en la avenida Teófilo Borunda, el alcalde Marco Bonilla hizo un llamado urgente a las distintas dependencias municipales y estatales para fortalecer el trabajo coordinado en la atención a la salud mental, problemática que dijo continúa afectando a la población chihuahuense, especialmente a personas de entre 45 y 50 años.

El edil subrayó que las acciones no deben limitarse a colocar vallas o barreras físicas en los puentes, sino enfocarse en la prevención y atención integral de quienes atraviesan situaciones de crisis emocional.

“Por más medidas de seguridad que se coloquen, si no se atiende la raíz del problema, como sucede con el alcohol, los casos seguirán ocurriendo”, expresó Bonilla, al insistir en que la prioridad debe ser la detección temprana, el acompañamiento psicológico y la colaboración entre instituciones para salvar vidas.