Denuncian tratos “crueles” a activistas detenidos en Israel

fuente: excelsior

La asociación Waves of Freedom Suiza denunció el martes los “tratos crueles, inhumanos y degradantes” infligidos a los activistas suizos de la flotilla para Gaza interceptados y detenidos por las autoridades israelíes.

El gobierno israelí llevó a cabo detenciones y encarcelamientos ilegales y sometió a nuestros ciudadanos a tratamientos crueles, inhumanos y degradantes tal como los define la Convención Internacional contra la Tortura, tanto en el plano físico como psicológico”, afirmó la asociación en un comunicado.

Según la organización, los participantes sufrieron “privación del sueño, falta de acceso al agua y a los alimentos, ausencia de atención médica o violencia verbal y psicológica”.

La flotilla Global Sumud tenía como objetivo romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino.

Varios de ellos también testifican haber sido mantenidos esposados durante largas horas, sin ninguna justificación. Algunos fueron abofeteados, golpeados y encerrados en una jaula”, aseguró Waves of Freedom Suiza, cuyas afirmaciones coinciden con las denuncias formuladas por otros activistas a su regreso de Israel.