Anuncia Secretaría de Innovación Foro Internacional de Semiconductores 2025

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) anunció la realización del Foro Internacional de Semiconductores 2025, a efectuarse los días 9 y 10 de octubre en Chihuahua.

El evento se organiza en coordinación con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) y tendrá sede en sus instalaciones, situadas en avenida Miguel de Cervantes 120, en el Parque Industrial Chihuahua.

Este foro forma parte de la Ruta de los Semiconductores, impulsada por la administración estatal, encaminada a consolidar a Chihuahua como un polo tecnológico nacional mediante el fortalecimiento del talento, la atracción de inversiones y la investigación.

Tiene como objetivo actualizar a profesionistas en tendencias, normativas y oportunidades de negocio, presentar los avances tecnológicos y consolidar a la entidad como un referente nacional en innovación y desarrollo de talento especializado en la materia.

También forman parte de su realización Cenaltec, Coparmex, Fundación Desarrollo Sostenible Poniente y la Universidad de Texas en Dallas (UTD), e incluye conferencias, paneles y recorridos técnicos sobre tecnologías emergentes y desarrollo de circuitos integrados.

Participarán Manuel Quevedo (UTD), Edmundo Gutiérrez y Fernando Alba (SIDE), quienes expondrán la visión del Gobierno Estatal para fomentar una industria de alta tecnología con independencia en el diseño y producción de semiconductores.

Está dirigido a especialistas, jóvenes profesionistas, empresarios, docentes y responsables de innovación, promueve el diálogo entre investigación y necesidades de la industria.

Las personas interesadas en el Foro Internacional de Semiconductores 2025 pueden registrarse gratis en https://bit.ly/forodesemiconductores.