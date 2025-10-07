Aranceles a camiones pesados ​​entrarán en vigor en noviembre

fuente: El Financiero

Todas las importaciones de camiones medianos y pesados ​​estarán sujetas a un arancel del 25 por ciento a partir del 1 de noviembre, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en Truth Social este lunes.

La propuesta ha sido objeto de una intensa campaña de cabildeo por parte de los fabricantes de automóviles tradicionales de Detroit. Trump anunció inicialmente el mes pasado que los aranceles a los camiones pesados ​​entrarían en vigor el 1 de octubre, pero esa fecha se pospuso debido a que los funcionarios escucharon las peticiones de empresas preocupadas por el impacto.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados ​​que ingresen a Estados Unidos desde otros países tendrán un arancel del 25 por ciento”, publicó el presidente el lunes, sin ofrecer más detalles.

El anuncio de Trump está vinculado a una investigación iniciada en abril por el Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre las importaciones de camiones pesados. Dicha investigación, realizada al amparo del Artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial, permite la imposición de impuestos a la importación de bienes considerados críticos para la seguridad nacional.

La investigación se centró en camiones medianos y pesados ​​que pesaban más de 10.000 libras, así como en sus repuestos, y afirmó que un “pequeño número” de proveedores extranjeros constituían la mayor parte de las importaciones estadounidenses debido a “prácticas comerciales depredadoras”.

Los aranceles amenazan a una industria que ya está sufriendo los impactos de los aranceles al acero y al aluminio, así como de las regulaciones ambientales más estrictas. Sin embargo, quienes promueven la medida afirman que contribuirá a fortalecer la manufactura nacional. Trump, en una publicación en redes sociales la semana pasada al anunciar los aranceles, los presentó como necesarios para “proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados ​​de la competencia externa desleal”.