Sistema Nacional de Salud arrancará en 2026

A partir de enero de 2026 se iniciará el registro al Sistema Nacional de Salud de toda la población, se credencializará a toda la población y se tendrá acceso a los expedientes clínicos levantados a la fecha, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, a todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que nos digan para ver si se puede compartir el historial médico entre las tres instituciones”, expuso Sheinbaum.

Destacó que será en 2027 cuando sea un hecho que si alguien requiere de recibir ayuda médica, lo haga en el establecimiento más cercano que se tenga ya sea en su domicilio o en tránsito.

Eso será posible gracias a que desde hace años se instrumentó el expediente clínico en el IMSS, el cual podrá ser consultado por médicos de cualquier sistema de salud.

El objetivo es generar un esquema para que a partir de 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”, explicó la presidenta.

La titular del Ejecutivo estableció que en 2025 se iniciaron las grandes obras de infraestructura y a partir de 2026 arrancarán otros programas como el del Sistema Nacional de Salud.

Gracias a que las obras de infraestructura ya estarán en curso se espera que el empleo tenga una importante recuperación a partir del próximo año.