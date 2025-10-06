Entrega Estado premios de Sorteo del Día del Maestro a personal del subsistema estatal

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó computadoras y pantallas de televisión, al personal activo y jubilado del subsistema educativo estatal ganador del Sorteo del Día del Maestro 2025, efectuado el pasado mes de mayo.

Durante el evento se otorgaron 36 premios a 21 agremiados activos y a 15 jubilados, en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso, que hace posible que niñas, niños y adolescentes reciban un servicio de calidad.

La entrega se realizó en el Centro Recreativo de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y fue encabezada por el subsecretario de Planeación y Administración, Federico Acevedo Muñoz, y el secretario general de la Sección 42, Manuel Quiroz Carbajal.

Acevedo Muñoz señaló que Gobierno del Estado y SEyD trabajan de manera coordinada con la Sección 42, con el propósito de que sus agremiados cuenten con las mejores condiciones para desempeñar la tarea que tienen a su cargo.

“Los exhorto a trabajar con la responsabilidad, entrega y compromiso que les caracteriza, porque su labor transforma vidas, y construye un futuro más justo y próspero para Chihuahua”, expresó el funcionario, quien añadió que en los próximos días se entregarán los vehículos correspondientes a esta rifa.

El dirigente de la Sección 42 del SNTE resaltó el compromiso del Gobierno del Estado con el magisterio estatal, y externó su reconocimiento a las personas que con su trabajo enriquecen la labor educativa.

En la ceremonia de entrega también se contó con la presencia del subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado y el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Crescenciano Espericueta Rodríguez.