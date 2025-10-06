Reitera Municipio invitación a tramitar tu cartilla militar
El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y la Junta Municipal de Reclutamiento, informan que continúa el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional el cual, representa un acto de responsabilidad y compromiso cívico, además de ser un documento con vigencia y utilidad práctica en diversos trámites y procesos.
La Secretaría del H. Ayuntamiento hace un llamado a los jóvenes de la clase 2007 y remisos ya que el plazo para tramitar la Cartilla Militar Nacional concluye el próximo 15 de octubre.
Este documento es requisito indispensable para quienes deseen:
- Ingresar a instituciones de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército o Marina.
- Participar en procesos de reclutamiento en dependencias de gobierno.
- Tramitar visas o pasaportes en ciertos países que solicitan acreditación del servicio militar.
- Completar expedientes laborales o escolares donde se requiera documentación oficial.
Requisitos para el trámite:
Los interesados deben acudir personalmente a la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en el edificio de la Secretaría del Ayuntamiento, con los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento original y copia.
- Comprobante de domicilio reciente.
- CURP actualizada.
- Cuatro fotografías tamaño cartilla (de frente, fondo blanco, sin gorra, sin barba ni lentes, con corte de cabello tipo militar).
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o constancia escolar con fotografía).
El trámite es gratuito y el horario de atención es de 8:30 a 15:00 horas.
El Gobierno Municipal invita a los jóvenes chihuahuenses a cumplir con este deber ciudadano, reafirmando el espíritu patriótico y los valores de disciplina, responsabilidad y servicio a México.
Pueden consultar la página para ver la información completa: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_A_LOS_CONSCRIPTOS_CLASE_2007_Y_REMISOS.