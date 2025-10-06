Reitera Municipio invitación a tramitar tu cartilla militar

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y la Junta Municipal de Reclutamiento, informan que continúa el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional el cual, representa un acto de responsabilidad y compromiso cívico, además de ser un documento con vigencia y utilidad práctica en diversos trámites y procesos.

La Secretaría del H. Ayuntamiento hace un llamado a los jóvenes de la clase 2007 y remisos ya que el plazo para tramitar la Cartilla Militar Nacional concluye el próximo 15 de octubre.

Este documento es requisito indispensable para quienes deseen:

Ingresar a instituciones de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército o Marina.

Participar en procesos de reclutamiento en dependencias de gobierno.

Tramitar visas o pasaportes en ciertos países que solicitan acreditación del servicio militar.

Completar expedientes laborales o escolares donde se requiera documentación oficial.

Requisitos para el trámite:

Los interesados deben acudir personalmente a la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en el edificio de la Secretaría del Ayuntamiento, con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento original y copia. Comprobante de domicilio reciente. CURP actualizada. Cuatro fotografías tamaño cartilla (de frente, fondo blanco, sin gorra, sin barba ni lentes, con corte de cabello tipo militar). Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o constancia escolar con fotografía).

El trámite es gratuito y el horario de atención es de 8:30 a 15:00 horas.

El Gobierno Municipal invita a los jóvenes chihuahuenses a cumplir con este deber ciudadano, reafirmando el espíritu patriótico y los valores de disciplina, responsabilidad y servicio a México.

Pueden consultar la página para ver la información completa: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_A_LOS_CONSCRIPTOS_CLASE_2007_Y_REMISOS.