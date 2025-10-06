Isaac Del Toro conquista el Giro dell’Emilia

fuente: adrenalina

Isaac del Toro emergió en Bolonia con la definición de un veterano, una autoridad rara para un corredor de apenas 21 años.

En el Giro dell’Emilia 2025 volvió a brillar y con una firmeza letal se impuso al inglés Thomas Pidcock en un final que ya forma parte de los clásicos del deporte mexicano.

Fue la victoria 14 de una temporada que ya estaba en los libros como una de las más memorables jamás vividas por un ciclista tricolor..