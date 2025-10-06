Invita Municipio a los comités de vecinos a participar en Concurso de Altar de Muertos 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a los comités de vecinos del municipio a participar en el Concurso de Altar de Muertos 2025, con el objetivo de preservar y fortalecer las tradiciones culturales mexicanas.

Para inscribirse, se deberá presentar:

Copia de la credencial de elector vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua de algún integrante de la mesa directiva. Copia del acta de constitución vigente del comité. Formulario de inscripción expedido por la Subdirección de Organización Ciudadana, debidamente firmado por el presidente del comité vecinal.

Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 13 de octubre de 2025, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas. Podrán realizarse de forma presencial en el Departamento de Comités de Vecinos, ubicado en calle Juárez número 4, colonia Centro, o bien a través del coordinador o coordinadora del comité correspondiente.

Los altares deberán montarse entre el 15 y el 31 de octubre en el lugar que cada comité designe. Durante ese periodo, el jurado los visitará para su evaluación, previa notificación por parte del área organizadora.

Se premiarán los mejores altares en cada una de las cinco zonas de la ciudad, otorgando 20 premios en total. Los premios por zona serán de 9 mil pesos para el primer lugar, 7 mil para el segundo, 5 mil para el tercero y 3 mil para el cuarto. Además, todos los comités participantes recibirán un reconocimiento por su participación.

Los altares deberán incorporar elementos tradicionales y culturales de la región, evitando el uso de objetos que alteren la esencia de esta festividad. Los comités ganadores deberán destinar el premio a mejoras en su colonia, como rehabilitación de espacios públicos, parques o actividades comunitarias que promuevan la convivencia vecinal.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 614-200-4800, extensiones 6551 y 6575, o acudir directamente a las oficinas correspondientes.