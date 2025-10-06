Lista convocatoria para becas de descuento en Centros Deportivos Municipales

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), publicó la convocatoria del programa de Becas de descuento en Centros Deportivos Municipales, efectiva para el semestre enero-junio 2026.

Los beneficiarios son los usuarios inscritos en cualquier disciplina que ofrecen los centros deportivos municipales: “Norte” en la colonia Pedro Domínguez, “Sur” en Vistas Cerro Grande, “Niño Espino” en colonia Granjas y el “Tricentenario” en avenida Homero.

El director del IMCFD, Juan Abdo dio a conocer que el programa semestral apoya en la economía a decenas de familias; que por medio de un estudio socioeconómico se determina el 25, 50 o 75 por ciento de descuento en el pago de sus mensualidades.

La convocatoria se podrá consultar en redes sociales del IMCFD o en la página web del municipio de Chihuahua: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_DESCUENTOS_CENTROS_DEPORTIVOS_MUNICIPALES_ENERO_JUNIO_2026.