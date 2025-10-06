Invita IMSS Chihuahua a los derechohabientes cobrar incapacidades en cuenta bancaria.

· Se evita realizar filas de espera para el cobro en ventanilla bancaria.

· Se eliminan los trámites de endosos a familiares por hospitalización o cualquier limitante física.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua invita a sus derechohabientes realizar el cobro de las incapacidades a través de una cuenta bancaria.

Lo anterior forma parte de las acciones del Programa para la Universalización de Pago por Acreditamiento en Cuenta Bancaria, que tiene como principal objetivo agilizar la cobertura del pago de las incapacidades que la Institución otorga.

Así lo dio a conocer la titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chihuahua, Dra. Beatriz Villasana Luna, quien detalló que en este esquema únicamente se requiere del registro de una cuenta de un banco a nombre del asegurado para continuar con su trámite.

Indicó que las y los asegurados deben registrar una cuenta CLABE interbancaria de 18 dígitos a su nombre en donde se les depositará el pago del subsidio cada vez que reciban una incapacidad.

Agregó que el trámite en mención se puede realizar de forma rápida y sencilla al seguir cualquiera de los tres flujos que a continuación se indican:

1. A través de la plataforma del IMSS con su Firma Electrónica vigente (e.firma, antes FIEL), debe Ingresar a la dirección:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal y seguir los siguientes pasos:

· Dar clic en “Crear una cuenta”.

· Registrar CURP, y posteriormente RFC y e.firma (certificado, llave privada y contraseña)

· Ingresar al servicio Registro de cuenta CLABE.

Asimismo, la doctora Villasana Luna resaltó que esta modalidad genera los siguientes beneficios:

· Se eliminan las cadenas de transmisión y el riesgo al estar formado en filas de espera para el cobro en ventanilla bancaria.

· Se eliminan los trámites de endosos a familiares por hospitalización o cualquier limitante física.

· Se eliminan los riesgos de casos por posible suplantación de identificación.

Añadió que en cualquier momento el asegurado podrá dar de alta, modificación o baja su cuenta Clabe, ya sea mediante el portal web IMSS, http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01036a por correo o de manera presencial en los módulos de prestaciones económicas.

Detalló que los requisitos para dar de alta son los siguientes:

· Firma electrónica FIEL

· Solicitud del tramite

· Documento que contenga Número de Seguridad Social.

· Estado de cuenta bancario, debe traer el nombre del banco, nombre del titular de la cuenta y no ser mayor a 3 meses.

· Identificación oficial con fotografía vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, carta de identidad emitida por el municipio).

Indicó que en caso de no contar con firma electrónica FIEL puede enviar la siguiente documentación al correo incapacidad.chih@imss.gob.mx

Finalmente, señaló que también se puede realizar el trámite acudiendo a su Unidad de Medicina Familiar de adscripción, en los módulos de Prestaciones Económicas con la documentación ya mencionada anteriormente.