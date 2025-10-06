Un relato de terror, que es un grito de terror.

G. Arturo Limón D.

Dedicado a cada uno de los estudiantes que estaban el 2 de octubre del 68 no se olvida Plaza de las Tres Culturas de Tlaltelolco, cuando fueron masacrados por un sistema sordo y a sus reclamos, también a los que marcharon conmigo el jueves de Corpus ante de ser embestidos por los Halcones aquel 10 de junio del 71 que nunca ha dejado de doler y dondequiera que estén a los 43 normalistas de Ayotzinapa ausentes aun desde el 26 de septiembre de 2014, para tristeza y dolor de sus padres y vergüenza del gobierno. Y por último a un joven alumno que me preocupa y ocupa porque reconozco su enorme valor como ser humano y espero nos dé tiempo como maestros, amigos y familia humana de hacerle saber que la vida, con todos los problemas a los que nos enfrenta, bien vale la pena ser vivida, nunca desmayes. G.A.L.D.

LA REFLEXION

Me duele social y humanamente el cuan fácilmente nos horrorizamos con una conducta juvenil que aunque anómala y no justificada tiene un fondo a entender, si embargo de inmediato tipificamos de problema, cuando en realidad lo que debiésemos de advertir es una tragedia, si, la tragedia social y humana, que toca a los que reciben la conducta como en esta caso de la joven que hace unas semanas ha asaltado con hacha en mano a una madre de familia, en un secundaria de Delicias, es obvio e indiscutible que debemos de valorar la seguridad y cuidado de la madre atacada, y es válido empero y aquí el gran pero, ¿CUANDO Y CÓMO nos preocupamos y como actuamos ante la joven afectada, de modo tal que no solo nos sorprendamos sino que entendamos el por qué UNA JOVEN DE ENTRE 12 Y 13 AÑOS ha podido ser capaz de actuar de la manera en que lo ha hecho?.

EL HECHO

Aquí la crónica del mismo “ Parecía un día normal a las 7 de la mañana cuando Brenda acudió a una reunión de padres de familia en la escuela de sus dos hijos, la Secundaria Técnica 52, en el municipio de Delicias, Chihuahua. Sin embargo, al entrar al baño, no imaginó que enfrentaría un ataque por parte de una menor de 12 años.”

Según la señora señala; “me encontraba en el baño, comenzó a percibir olor a quemado y escuchó un ruido como si alguien afilara algo en el piso. Al preguntar qué estaba ocurriendo, una voz le respondió que “nada”. Posteriormente, mientras se lavaba las manos, pudo observar a la menor con una camiseta negra, una máscara con calavera en el rostro y un hacha en la mano.

Como pude, la bloqueé, pero venía con mucha fuerza. Me defendí, pero me alcanzó a dar en la cabeza; traigo golpes en la cabeza por el hacha.

El ataque continuó cuando la agresora sacó una navaja y se la encajó. Brenda relató que la menor en ningún momento le dijo palabra alguna ni le solicitó nada; únicamente quería agredirla.

Cuando le estaba deteniendo el hacha, con la otra mano sacó una navaja y me la encajó aquí. En un momento me acercó con su pecho y la mordí del pecho. Durante la agresión, ella no me dirigió la palabra; no quería mi dinero ni el celular, solo quería agredirme…tras la agresión, la menor de 12 años fue detenida por algunas horas, pero ya fue liberada. Por ello, Brenda pide que se haga justicia, pues considera que una persona con ese comportamiento no puede estar en la calle.

Pido justicia. Hoy fui yo, pero si hubiera entrado un alumno, no lo cuenta; es una persona corpulenta. Sentí que mis hijos se quedaban sin mamá”

Como señale líneas arriba la agresión es incuestionable, pero ahondar en las causas es necesario y les pregunto qué hace que una niña de 12 años actué de esa manera, así continua la crónica ; “ Hasta el momento se desconoce qué motivó a la menor a realizar este ataque, pues únicamente publicó en sus redes sociales una imagen del hacha con el mensaje: “Mañana es el fin, tendré mi revancha”. Además, la madre de la agresora avisó a Brenda que retiraría a su hija de la escuela.

En cuanto a la escuela, la Fiscalía y el DIF Estatal se reunieron a puerta cerrada con los directivos del plantel, sin que hasta el momento se den a conocer mayores detalles. La institución únicamente informó que se reforzarán los protocolos de seguridad.”

EL CONTRAPUNTO DE ANALISIS

Vale la pena analizar ante esta tragedia reseñada el nuevo informe de la UNESCO mismo que advierte que las redes sociales afectan al bienestar, el aprendizaje y las opciones profesionales de las niñas

Un nuevo informe de la UNESCO advierte que, aunque las tecnologías digitales pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje, también presentan riesgos como la invasión de la intimidad, la distracción en el aprendizaje y el ciberacoso. Concretamente, el informe explica cómo amplifican los estereotipos de género las redes sociales, produciendo efectos negativos en el bienestar, el aprendizaje y las opciones profesionales de las niñas.

Los menores de edad socializan cada vez más a través de las redes sociales. Pero, con demasiada frecuencia, las plataformas basadas en algoritmos amplifican su exposición a los estereotipos de género. El diseño de estas plataformas debe tener en cuenta consideraciones éticas. Las redes sociales no deben recluir a las mujeres y las niñas a roles que limiten sus aspiraciones educativas y profesionales.

Las redes sociales afectan negativamente al bienestar y refuerzan los estereotipos de género

El informe, titulado La tecnología en los términos de ellas, advierte que los contenidos basados en imágenes y controlados por algoritmos, especialmente en las redes sociales, pueden exponer a las niñas a materiales que van desde contenidos sexuales a vídeos que ensalzan comportamientos poco saludables o estándares corporales poco realistas. Esta exposición puede tener efectos especialmente perjudiciales en la autoestima y la imagen corporal de las niñas. A su vez, esto repercute en su salud mental y su bienestar, que son esenciales para el éxito académico.

El informe de la UNESCO cita un estudio de Facebook según el cual el 32 % de las adolescentes que se sienten mal con sus cuerpos, se sienten peor a causa de Instagram. También subraya el diseño adictivo de TikTok, caracterizado por vídeos cortos y atractivos. Este modelo de gratificación instantánea puede influir en la atención y los hábitos de aprendizaje, dificultando la concentración prolongada en tareas educativas y extracurriculares”.

COROLARIO

Considerando antecedentes de al menos dos casos similares al de la niña en Delicias ocurrida uno en Monterey y otro fuera del país y sin caer en el lugar común de que se nos están haciendo mas presentes las patología que antes solo advertíamos fuera de México, tenemos aquí problema serio, hemos de cuidar a nuestros niños y jóvenes acompañándolos frente a realidades como cuando su cerebro esta aun en formación y sus aprendizajes son bombardeados por redes inescrupulosas a las que les interesa más cautivarlos, que educarlos, que quede claro que esa es más tarea de padres y maestros, que de las maquinas, y cierro refiriendo otro grave problema que es el del suicidio que se torna ya en un flagelo para la juventud de Chihuahua, que lidera desafortunadamente el primer lugar nacional haya mucho que hacer por eso cierro esta colaboración conminando a reflexionar muy profundamente en este mensaje de UNESCO “Puesto que las guerras (y esta es una guerra) nacen en la mente de los hombres,(seres humanos ) es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” – Constitución de la UNESCO, 1945.